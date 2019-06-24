Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

47 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.950 puan üzerinde, 120.425 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü satışların etkisiyle 116.750 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyeden yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 118.475 puandan tamamlamıştı.

Analistler, sektörel güven endekslerinin yanı sıra Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya'da IFO İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan 117.000'in destek konumuna geleceğini dile getiren analistler, 120.000 ve 121.200 seviyelerinin direnç, konumunda bulunduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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