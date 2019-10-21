Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

32 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 122.600 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 122.600 seviyesinden alıcı buluyor.


Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan üzerinde 122.600 seviyesinde dengelendi.


Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,69 artışla 122.275 puandan kapandı.


Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişemeler ile Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 120.500 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydeden analistler, 124.000 puanın direnç olarak takip edileceğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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