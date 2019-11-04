VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 124.200 seviyesine çıktı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 950 puan üzerinde, 124.200 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında, 123.250 puandan tamamladı.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıkladığı Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü "negatiften" "durağana" çektiğini anımsatarak, Fitch Ratings'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adım nedeniyle piyasaların haftaya pozitif başladığını söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa tarafında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 123.200 seviyesinin destek, 125.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,87 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,87) göre, bir önceki ay yüzde 9,26 olan yıllık enflasyonun yüzde 8,41'e düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti.