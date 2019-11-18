VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 132.300 seviyesinden işlem görüyor.



Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 450 puan üzerinde, 132.300 seviyesinde dengelendi.



Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,64 artışla 131.750 puandan tamamladı.



Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek ay bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine yönelik beklentilerle pay piyasalarında pozitif görünüm sergilendiğini, yurt içinde bugün konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.225 seviyesinin direnç, 128.700'in destek konumuna geldiğini dile getirdi.