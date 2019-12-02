Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 133.000 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 133.000 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.050 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 375 puan üzerinde, 133.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 132.625 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 puanın direnç, 131.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile bugün İngiltere'de başlayacak NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber ve açıklamaların yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, hafta boyunca yoğun haber ve veri gündemi nedeniyle piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın 3. çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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