VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 138.000 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 138.000 seviyesinden işlem görüyor.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 138.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 300 puan üzerinde, 138.000 seviyesinde dengelendi.


Geçen haftanın son işlem gününde 137.300-138.300 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 137.700 puandan tamamladı.


Analistler, aralık vadeli kontratlarda son iki işlem gününe girildiğini belirterek, pozisyon kapama ve taşıma işlemleri nedeniyle sert dalgalanmaların görülebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 138.500 seviyesinin direnç, 136.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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