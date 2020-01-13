VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 146.900 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 146.900 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, en yüksek 146.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 675 puan üzerinde, 146.900 seviyesinde dengelendi.


Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı seyreden endeks kontratı, günü yüzde 0,24 değer kazancıyla 146.225 puandan tamamladı.


Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ile 16 Ocak Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak Çin'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Libya'daki ateşkes görüşmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 147.500 ve 149.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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