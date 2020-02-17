VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 145.100 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 145.100 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 145.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 725 puan üzerinde 145.100 seviyesinde dengelendi.


Geçen haftanın son işlem gününde, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,64'lük değer kaybıyla 144.375 puandan tamamladı.


Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, Suriye ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Hafta genelinde ise çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 144.000 ve 142.500 seviyelerinin destek, 146.000 ve 147.000'in direnç konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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