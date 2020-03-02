VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,2 artışla 129.400 seviyesinden işlem görüyor.



Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.525 puan üzerinde 129.400 seviyesinde dengelendi.

Dünya borsalarındaki sert düşüşe paralel cuma günü yüzde 2,53 değer kaybeden endeks kontratı, günü 127.875 puandan tamamladı.



Analistler, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin yüksek sesle tartışıldığı ortamda ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaları pozitif etkiledi.

Fed Başkanı Powell, yaptığı yazılı açıklamada, "Fed, virüs konusundaki gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız." değerlendirmesini yaptı. Powell'ın açıklamaları sonrası Fed'in 17-18 Mart'taki toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indireceği tahminleri yüzde 90'ı aştı.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 132.200 seviyesinin direnç, 125.000'in destek konumunda olduğunu bildirdi.