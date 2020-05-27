VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,6 artışla 120.500 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,6 artışla 120.500 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.800 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.950 puan üzerinde, 120.500 seviyesinde işlem görüyor.

Bayram tatili öncesi, cuma günü 117.000-119.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 118.550 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 118.425 puana gerilemişti. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerin azaltılması ile küresel piyasalardaki iyimserliğin devam ettiğini bildirdi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 120.800 ve 121.500 seviyelerinin direnç, 117.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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