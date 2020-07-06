VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1 artışla 134.200 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1 artışla 134.200 seviyesinde dengelendi.

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Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 134.475 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.375 puan üzerinde, 134.200 seviyesinden işlem görüyor.


Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve normal seansı 132.875 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.


Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da inşaat sektörü PMI, Avro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.000 seviyesinin direnç, 132.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

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