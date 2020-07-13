VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 artışla 133.100 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.375 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 850 puan üzerinde, 133.100 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 132.250 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında 132.500 puan oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD'nin vaka sayısında artışın önüne geçemediği bazı eyaletlere yönelik yeniden kapatmaların gündeme gelmesiyle risk iştahının azaldığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 131.400 puanın destek, 136.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vereceğini, bu rakamın 2020 sonunda 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Öte yandan AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta 2019'un aynı ayına göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.