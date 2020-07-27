VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 artışla 1.357,75 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.355,25, en yüksek 1.375,00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1,75 puan üzerinde, 1.357,75 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı bugünkü baz değerine göre 1.356,00 puandan tamamlarken, Borsa İstanbul'dan iki sıfır atılmasına yönelik geçiş çalışmaları nedeniyle akşam seansı yapılmadı.

Borsa İstanbul'un endekslerden iki sıfır atmasıyla, VİOP'ta endeks vadeli işlem sözleşmeleri büyüklüğü 100'den 10'a düşürülürken, fiyat adımı 0,025 ten 0,25'e çıkarıldı ve fiyat kotasyonu 10 ile çarpılmış değerler üzerinden yapılmaya başlandı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artarak devam edebileceğine yönelik endişelerin yatırımcıları tedirgin etse de açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı destekleyici adımların, pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağladığını ifade etti.

Bugün, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da ifo endeksleri ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.340 seviyesinin destek, 1.370'in direnç konumunda olduğunu söyledi.