VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.291,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.295,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 1.291,00 puandan işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 artışla 1.285,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin olumlu haber akışının küresel bazda risk iştahını desteklediğini belirtti.

Bununla birlikte Avrupa'da artan Kovid-19 vakalarına karşın önlemlerin bölgesel olarak artırılacağı bilgisinin risk iştahını görece törpülediğini kaydeden analistler, ABD'de görüşülmeye devam eden teşvik paketine ilişkin gelişmelerin piyasalardaki gidişat üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 seviyesinin direnç, 1.270 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor.