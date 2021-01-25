VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

25.01.2021 09:33
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.676,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.676,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.676,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.676,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, gün içinde 1.640 seviyesine kadar geri çekilmesine karşın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.666,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.668,75 seviyesine çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan kısıtlamalarla birlikte küresel bazda daha güçlü teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650 ve 1.630 seviyelerinin destek, 1.720 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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