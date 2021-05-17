VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.532 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.537,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.532,00 seviyesinde işlem görüyor.

Çarşamba günü, satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.524,75 puandan tamamlandı. Endeks kontratında Ramazan Bayramı tatili nedeniyle akşam seansı gerçekleşmedi.

Analistler, küresel piyasalardaki enflasyon endişesi ve Asya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının dünya borsalarında karışık bir seyre neden olduğunu aktardı.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.515 ve 1.505 seviyelerinin destek, 1.540 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.