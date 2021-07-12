Üye Girişi
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

12.07.2021 09:37
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.520 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.520 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.521,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.520,00 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.518,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, küresel piyasalarda geçen haftanın son işlem gününde artan risk iştahının, sınırlı da olsa yeni haftaya da taşındığını belirterek, bu hafta çarşamba, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştireceği sunum ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, cuma da Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini bildirdi.

Yarından itibaren hareketlenecek makroekonomik veri gündemi ile yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın destek, 1520 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekonomik kriz Küba halkını sokağa döktü! Hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı 09:51 Ekonomik kriz Küba halkını sokağa döktü! Hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı 1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı 09:10 1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı 8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş 08:21 8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
Kabine bugün toplanıyor! Gündemde herkesin merak ettiği Kurban Bayramı tatili süresi var 07:47 Kabine bugün toplanıyor! Gündemde herkesin merak ettiği Kurban Bayramı tatili süresi var Sokak ortasında kanlı kavga! Boynundan bıçaklanan kadın, canını bir eve sığınarak kurtardı 05:25 Sokak ortasında kanlı kavga! Boynundan bıçaklanan kadın, canını bir eve sığınarak kurtardı Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı 23:11 Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı
Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar 20:06 Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı 19:27 Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
09:52 Köpeğine şiddet uygulayan cani kadına, bin 33 lira para cezası kesildi
09:50 Ekonomik kriz Küba halkını sokağa döktü! Hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Köpeğine şiddet uygulayan cani kadına, bin 33 lira para cezası kesildi Köpeğine şiddet uygulayan cani kadına, bin 33 lira para cezası kesildi         
09:53
İntihar eden İlyas Tetik hakkında büyük iddia: 17 trilyonluk vurgun yapıp ödeyemediğince canına kıydı İntihar eden İlyas Tetik hakkında büyük iddia: 17 trilyonluk vurgun yapıp ödeyemediğince canına kıydı         
09:13
Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı         
08:52
Bir süredir aranıyordu! Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı Bir süredir aranıyordu! Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı         
08:12
Survivor'da ikinci olan Yiğit Poyraz, oyunculuğa adım atıyor Survivor'da ikinci olan Yiğit Poyraz, oyunculuğa adım atıyor         
07:34
Sünnet düğününde kan döküldü! Eline silah alan saldırgan yaşlı, çocuk demeden vurdu: 2 ölü, 8 yaralı Sünnet düğününde kan döküldü! Eline silah alan saldırgan yaşlı, çocuk demeden vurdu: 2 ölü, 8 yaralı         
02:03
Görevden dönen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti Görevden dönen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti         
22:56
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı         
19:39
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
"Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna Bella Hadid'den şaşırtan yanıt! Favorisi bile var         
18:34
Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi         
18:30
İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi         
18:29
Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet yemek taşıdı Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet yemek taşıdı         
18:13
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı         
14:43
Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti         
10:14
Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 09:57:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement