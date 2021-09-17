Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.540 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.541,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.540,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.535,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Öte yandan, bugün VİOP'ta Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri işleme açıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul, VİOP'ta 17 Eylül 2021'den başlayarak Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı." ifadelerine yer verildi.

Buna göre, Borsa İstanbul, Platin ve Paladyum vadeli işlem sözleşmeleri ile yatırımcılarına hem merkezi karşı taraf güvencesiyle yatırım yapma hem de risklerini yönetme olanağı sağlayacak.

Platin ve Paladyum vadeli işlemler sözleşmeleri BIST 30, BIST Likit Banka, BIST-Banka Dışı 10, altın ve gümüş sözleşmelerinde olduğu gibi VİOP akşam seansına da dahil edilerek saat 23.00'e kadar işlem görecek.

Analistler, bugün ABD'de vadeli işlem kontratları ve opsiyonlarda vade sonu olması sebebiyle pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 seviyesinin destek, 1.575 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.