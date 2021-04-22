VİOP'ta yeni pay sözleşmeleri bugün işleme açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), 13 yeni pay vadeli işlem sözleşmesi bugün işlem görmeye başladı.
Borsa İstanbul AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre VİOP'ta işlem gören sözleşmelere yenileri eklendi.
Duyuruda, Anadolu Efes (AEFES), Alkim Alkali Kimya (ALKIM), EİS Eczacıbaşı İlaç (ECILC), Hektaş (HEKTS), İpek Doğal Enerji (IPEKE), İş Finansal Kiralama (ISFIN), İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO), Karsan Otomotiv (KARSN), MLP Sağlik Hizmetleri (MPARK), ODAS Elektrik Üretim (ODAS), Şekerbank (SKBNK), Torunlar Gayrimenkul (TRGYO) ve Turkiye Sigorta (TURSG) paylarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin bugün işleme açıldığı ve 3 Mayıs itibarıyla piyasa yapıcılık programına dahil edileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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