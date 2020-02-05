VIP ARAÇ GİBİ YOLCU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN AMBULANS ŞOFÖRÜ YAKALANDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel VIP ARAÇ GİBİ YOLCU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN AMBULANS ŞOFÖRÜ YAKALANDI (1) - Son Dakika

VIP ARAÇ GİBİ YOLCU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN AMBULANS ŞOFÖRÜ YAKALANDI (1)

6 saat önce

Ali AKSOYER / İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı.

VIP ARAÇ GİBİ YOLCU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN AMBULANS ŞOFÖRÜ YAKALANDI (1), System.String[]

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı. Ambulans şoförü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Ambulansın çekilmesi

-Gözaltına alınan sürücü


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:08:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VIP ARAÇ GİBİ YOLCU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN AMBULANS ŞOFÖRÜ YAKALANDI (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]