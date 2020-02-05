Vip araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı (1) - Son Dakika

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Vip araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı (1)
6 saat önce
Ali AKSOYER / İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:40 Kaynak: DHA
Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı. Ambulans şoförü gözaltına alındı.
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