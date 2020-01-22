'Vip dinleme' davası sanıklarına ceza yağdı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Vip dinleme' davası sanıklarına ceza yağdı (1) - Son Dakika

'Vip dinleme' davası sanıklarına ceza yağdı (1)

6 saat önce

FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri suçlamasıyla aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile birçok eski emniyet müdürünün bulunduğu 'VİP dinleme'...

'Vip dinleme' davası sanıklarına ceza yağdı (1), System.String[]

FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri suçlamasıyla aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile birçok eski emniyet müdürünün bulunduğu 'VİP dinleme' davasında karar çıktı.

Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 131 sanığa 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik', 'haberleşmenin gizliliğini ihla', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Bu sanıklar arasında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti 37 sanık için beraat kararı verirken, 43 sanığın dosyası ayrıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Ramazan Akyürek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:13 Kaynak: DHA
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