'Vip dinleme' davası sanıklarına ceza yağdı (2) - Yeniden - Son Dakika
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'Vip dinleme' davası sanıklarına ceza yağdı (2) - Yeniden

6 saat önce

FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri suçlamasıyla 211 sanığın yargılandığı 'VİP dinleme' davasında karar çıktı.

'Vip dinleme' davası sanıklarına ceza yağdı (2) - Yeniden, System.String[]

FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri suçlamasıyla 211 sanığın yargılandığı 'VİP dinleme' davasında karar çıktı. Aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 131 sanık için 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirterek, kararını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'suç delillerini yok etme' suçlarından 45 yıl hapis cezası verildi. Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı 'örgüt üyeliği', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 22 yıl 6 ay, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay, Ali Fuat Yılmazer, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay, Gürsel Aktepe 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 27 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Sanıklar Hasan Ali Okan, İlyas Tekin, Özgür Öztürk, Seyit Gölcük, Fatih Doğan ve Ertan Aslan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarının yanı sıra 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan da 16'şar yıl hapis cezasına çarptırıdı. Mahkeme, toplam 131 sanığa 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak için 'örgüt yöneticiliği' suçundan daha önce ceza alması nedeniyle bu suçlama yönünden ret kararı veren mahkeme, diğer suçlardan da beraat kararı verdi. Toplam 37 sanık hakkında beraat kararı veren mahkeme, 43 sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Özkan ARSLAN/ANKARA, -


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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:57 Kaynak: DHA
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