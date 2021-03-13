Vip'li uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde vip araç ile uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşan Narkotik polis ekipleri, şüphelilerin kaldığı aparta operasyon düzenledi. Operasyonda yakalan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri Antalya'dan Fethiye'ye vip araç ile tatile geldiği izlenimi ile gelerek, piyasaya uyuşturucu madde sürdükleri bilgisine ulaştı. Ekiplerin yapmış olduğu fiziki ve teknik takibi sonrası şüphelilerin kaldıkları aparata operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheliler, İ.E. ve M.Y. polis ekiplerini fark edince ellerinde bulunan uyuşturucu maddeleri çatı arasına gizlediler. Polislerin dikkatli çalışmaları sonrası çatı arasında gizlenmiş, üç parça eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan geniş kapsamlı aramanın ardından göz altına alınan iki şüpheli Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edilen İ.E. ve M.Y. tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - MUĞLA