"Vira Bismillah" diyen balıkçıların avladığı balıklar tezgahları süsledi - Son Dakika

Karadeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

Av yasağının kalkmasıyla gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla geri döndü, kentteki balık tezgahları şenlendi.

Sezonun ilk gününde vatandaşlar balıkçıların önünde yoğunluk oluşturdu.

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Abdurrahim Kırbaş, AA muhabirine, sezonun açılmasıyla tezgahların şenlendiğini söyledi.

Sezonun ilk gününde tezgahta istavrit, barbunya, mezgitin yerini aldığını belirten Kırbaş, palamut da bekliyoruz, kayıklar yola çıkmış geliyor. Tezgahlarımızın durumu çok iyi." dedi.

İstavritin kilo fiyatının 10 liradan açıldığını akşama doğru fiyatın biraz daha düşebileceğini ifade eden Kırbaş, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını vurguladı.

Balıkçılık yapan Dündar Kırbaş da bu yıl sezondan çok umutlu olduklarını aktardı.

Sezonun istavrit bolluğuyla başladığına işaret eden Kırbaş, "Tahminimiz hamsi bol olacak, palamut ise çok az olacak. Sezonun başlamasından dolayı mutluyuz. Hamsi başladığı zaman daha mutlu olacağız. Bizim balığımız ya palamuttur ya da hamsidir." diye konuştu.

"Bu sene hamsinin sezonu olacak"

Kırbaş, geçen sene hamsi avcılığında yapılan kısıtlamalar nedeniyle bu yıl hamsinin irileşeceğini beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sene hamsinin sezonu, bu sene hamsiyi bol bekliyoruz. Geçen sene palamut boldu bu sene hamsi bol. Palamudun olduğu sezon hamsi az olur. Geçen seneki kısıtlamalardan dolayı hamsi bu sene irileşti. Geçen sene hamsi çok inceydi."

Müşterilerden Zeki Atasayan ise taze balığı özlediklerini dile getirerek, bu yıl diğer senelere göre bolluk olmasını beklediklerini söyledi.

Tezgahlarda, somon 25-30, çupra 30-45, levrek 45, mezgit 20-40, kefal, 15, palamut 15, alabalık 15 ve barbunya 20 liradan satışa sunuluyor.