"Vira Bismillah" diyerek sezonu açan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü - Son Dakika

1 Eylül itibariyle "Vira bismillah" diyen ve teknelerini denize süren balıkçılar, ilk gün tuttukları palamutlarla yüzleri güldürdü.

Av yasağının kalkmasının ardından sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol teknelerinin marşına basan balıkçılar ilk gün tuttukları palamuttan memnun.

Denizde balık bolluğunun iyi olduğunu belirten tekne reisi Aytaç Girit, AA muhabirine, sezondan umutlu olduklarını ifade etti. Güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Girit, "İlk gün balık vardı. Allah'a şükür boş değildik. 100 kasa civarında palamut tuttuk. Umduğumuz gibi geçti, başlangıcı güzel yaptık." dedi.

Denizdeki balık bolluğunun sezonun bereketli geçeceğine işaret olduğunu aktaran Girit, "Şu anki denizde balık görünümü sezonun bereketli geçeceğine işarettir. Bereketli geçireceğiz, inşallah umudumuz o yönde." diye konuştu.