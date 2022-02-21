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VİRAJA GİREN TIR'IN DORSESİNDEKİ BRANDA YIRTILDI, PORTAKALLAR YOLA SAVRULDU - Son Dakika

VİRAJA GİREN TIR'IN DORSESİNDEKİ BRANDA YIRTILDI, PORTAKALLAR YOLA SAVRULDU

21.02.2022 12:07

HATAY'ın Belen ilçesinde viraja giren TIR'da yüklü kasalar içerisindeki portakallar, dorsedeki brandayı yırtıp, yola savruldu.

HATAY'ın Belen ilçesinde viraja giren TIR'da yüklü kasalar içerisindeki portakallar, dorsedeki brandayı yırtıp, yola savruldu. Yoldaki portakalların toplanmasının ardından trafik 3 saat sonra normale döndü.

İskenderun'dan Belen ilçesi istikametine ilerleyen portakal yüklü TIR, otoyola gişelerine ulaşmak için döner kavşakta viraja girdi. Sürücüsünün manevra yaptığı TIR'da kasalara yüklü portakallar, dorsedeki brandayı yırtıp, yola savruldu. Kasalardaki portakallar, etrafa saçıldı. Olayın ardından bölgeye başka bir dorse getirildi. Yerdeki sağlam kalan portakallar seçilerek kasalara konup tekrar başka bir dorseye yüklendi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.

VİRAJA GİREN TIR'IN DORSESİNDEKİ BRANDA YIRTILDI, PORTAKALLAR YOLA SAVRULDU
VİRAJA GİREN TIR'IN DORSESİNDEKİ BRANDA YIRTILDI, PORTAKALLAR YOLA SAVRULDU
VİRAJA GİREN TIR'IN DORSESİNDEKİ BRANDA YIRTILDI, PORTAKALLAR YOLA SAVRULDU

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VİRAJA GİREN TIR'IN DORSESİNDEKİ BRANDA YIRTILDI, PORTAKALLAR YOLA SAVRULDU VİRAJA GİREN TIR'IN DORSESİNDEKİ BRANDA YIRTILDI, PORTAKALLAR YOLA SAVRULDU MARKETTE GÖRÜP BAŞLADIĞI SATRANÇLA 6 AYDA ŞAMPİYON OLDU, MİLLİ TAKIM HAVUZUNA GİRMEYİ BAŞARDI MARKETTE GÖRÜP BAŞLADIĞI SATRANÇLA 6 AYDA ŞAMPİYON OLDU, MİLLİ TAKIM HAVUZUNA GİRMEYİ BAŞARDI Kepez'den ücretsiz tenis kursları Kepez'den ücretsiz tenis kursları

İskenderun, Belen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VİRAJA GİREN TIR'IN DORSESİNDEKİ BRANDA YIRTILDI, PORTAKALLAR YOLA SAVRULDU - Son Dakika


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