VİRAJA GİREN TIR'IN DORSESİNDEKİ BRANDA YIRTILDI, PORTAKALLAR YOLA SAVRULDU - Son Dakika

HATAY'ın Belen ilçesinde viraja giren TIR'da yüklü kasalar içerisindeki portakallar, dorsedeki brandayı yırtıp, yola savruldu. Yoldaki portakalların toplanmasının ardından trafik 3 saat sonra normale döndü.

İskenderun'dan Belen ilçesi istikametine ilerleyen portakal yüklü TIR, otoyola gişelerine ulaşmak için döner kavşakta viraja girdi. Sürücüsünün manevra yaptığı TIR'da kasalara yüklü portakallar, dorsedeki brandayı yırtıp, yola savruldu. Kasalardaki portakallar, etrafa saçıldı. Olayın ardından bölgeye başka bir dorse getirildi. Yerdeki sağlam kalan portakallar seçilerek kasalara konup tekrar başka bir dorseye yüklendi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.