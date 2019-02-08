Viraja Hızlı Giren Beton Mikserinin Devrilme Anı Kamerada

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde virajı alamayan beton mikserinin yol ortasındaki çelik bariyerler üzerine devrilmesi Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde virajı alamayan beton mikserinin yol ortasındaki çelik bariyerler üzerine devrilmesi Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı.



Kaza 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi İznik yolu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel Ç.(38) idaresindeki 34 KP 3950 plakalı beton mikseri, İznik yolu varyant üzerinde virajı alamayarak yol ortasındaki çelik bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada şans eseri yara almayan sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza riskine karşı yolda güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan araç daha sonra çekici ile bulunduğu yerde kaldırıldı.



Beton mikserin devrilme anı kamerada



Öte yandan, beton mikserinin virajı alamayarak devrilme anı Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı. Saniye saniye güvenli k kamerasına yansıyan olayda beton mikserinin viraja hızlı girmesi sonucunda kontrolü kaybederek demir bariyerler üzerine devrildiği görülüyor. Kazayı gören diğer sürücüler yaşanan kaza sonrasında beton mikseri sürücüsünün yardımına koşuyorlar. - KOCAELİ

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