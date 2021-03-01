Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek ve başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Akçakıl mevkii NATO Limanı yakınlarında meydana geldi. Silifke'den Antalya yönüne giden Mehmet Kılıç yönetimindeki 80 DY 410 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, karşı şeride geçerek Ali Akdoğan'ın kullandığı 33 BDR 54 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Kılıç ve yanındaki Ali Mukadder Aksay hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Slifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.