Son Dakika Haberleri: Virajda savrulan otomobil, mermer saksılara çarptı: 2 yaralı
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Virajda savrulan otomobil, mermer saksılara çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki mermer saksılara çarptı.

Virajda savrulan otomobil, mermer saksılara çarptı: 2 yaralı, System.String[]

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki mermer saksılara çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda Türk Hava Kurumu (THK) Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. Bir gece kulübünde müzisyenlik yapan Ozan Fahri Tavşanlı, 06 N 1688 plakalı otomobilin kontrolünü virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki mermer saksı ve bankları kırarak yaklaşık 30 metre sürüklenip durdu. Kazada, Tavşanlı ve otomobildeki kız arkadaşı Ezgi Bulut yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yaralılardan görüntü
Sağlık ekiplerinin müdahalesi
Polis ekiplerinin çalışması
Otomobilden görüntü
Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,


Atatürk Bulvarı, Tavşanlı, Altındağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:31 Kaynak: DHA
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