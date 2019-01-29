Son Dakika Haberleri: Virajda Takla Atan Otomobil Evin Bahçesine Düştü

Virajda Takla Atan Otomobil Evin Bahçesine Düştü

58 dakika önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir evin bahçesine düştü.

Virajda Takla Atan Otomobil Evin Bahçesine Düştü, System.String[]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.45 sıralarında Eğirdir-Isparta Karayolu Asker Çeşmesi mevkii yakınlarındaki virajda meydana geldi.

İddiaya göre, M.Ö. yönetimindeki 32 EZ 912 plakalı araç, virajlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil, yolun altındaki evin bahçesine düştükten sonra durabildi.

Talihsiz kazada sürücü M.Ö. yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri, gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıyı Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

Eğirdir, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toyota, Türkiye'de Dizel Otomobil Satışını Durdurdu Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz

Son Dakika! Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu HDP'den Dikkat Çeken Mustafa Sarıgül Açıklaması: Yüzüne Bile Bakmayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:17:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Virajda Takla Atan Otomobil Evin Bahçesine Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]