Virajı Alamadı, Bariyerlere Saplandı
31 dakika önce
Bursa'da virajı alamayan otomobil bariyerlere saplandı.
Bursa
'da virajı alamayan otomobil bariyerlere saplandı. Bariyerlere saplanan otomobil alt yola düşmekten son anda kurtuldu.
Kaza, merkez Osmangazi
ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, Haşim İşcan
Caddesi'ne dönmek istediği sırada virajı alamayarak bariyerlere saplandı. Otomobil, köprünün üzerinden uçmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan sürücüyü ayakta tedavi etti. Olası bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bariyerlere saplanan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından İnönü Caddesi'ni Haşim İşcan Caddesi'ne bağlayan yol yeniden trafiğe açıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:58 Kaynak: İHA
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