Son Dakika Haberleri: Virajı Alamadı, Bariyerlere Saplandı

Virajı Alamadı, Bariyerlere Saplandı

31 dakika önce

Bursa'da virajı alamayan otomobil bariyerlere saplandı.

Virajı Alamadı, Bariyerlere Saplandı, System.String[]
Bursa'da virajı alamayan otomobil bariyerlere saplandı. Bariyerlere saplanan otomobil alt yola düşmekten son anda kurtuldu.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, Haşim İşcan Caddesi'ne dönmek istediği sırada virajı alamayarak bariyerlere saplandı. Otomobil, köprünün üzerinden uçmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan sürücüyü ayakta tedavi etti. Olası bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bariyerlere saplanan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından İnönü Caddesi'ni Haşim İşcan Caddesi'ne bağlayan yol yeniden trafiğe açıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:58 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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