Virajı Alamayan Araç Şarampole Uçtu: 1 Ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.



Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Sindel Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Köprübaşı istikametine giden H.B. (36) yönetimindeki 45 YZ 086 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.



Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.D.(47), M.K.B.(10) ve Nurullah Bakırlı (74) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli ve Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan yaralılardan Nurullah Bakırlı, kaldırıldığı Köprübaşı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

37 Yaşındaki Cani, Ortaklıktan Çıkmak İsteyen Amcasını Çamurla Boğarak Öldürmüş

Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti

Amcasını Çamurla Boğarak Öldürdüğü İddiası

Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu