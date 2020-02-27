Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 4 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de virajı alamayan aracın şarampole uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 4 yaralı, System.String[]

Kayseri'de virajı alamayan aracın şarampole uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Hisarcık Mahallesi Erciyes Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 42 AT 529 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada Mert K. (18) Burhan K.(22), Kürşat C. (21) ve Bertan A.(18) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Hisarcık, Erciyes, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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