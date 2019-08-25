Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan araç takla attı: 2 yaralı
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Virajı alamayan araç takla attı: 2 yaralı

41 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil virajı alamayarak takla attı.

Virajı alamayan araç takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil virajı alamayarak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Sarılar Cumhuriyet Caddesi'nde Çakalderesi istikametinde meydana geldi. Mustafa Varlık yönetiminindeki 07 N 8465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun solundaki refüje çarptı, ardından yolun sağında bulunan kaldırıma çıktı. Araç takla atarak ters döndü.


Mustafa Varlık ve Sadiye Sünger, yoldan geçen vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:53 Kaynak: İHA
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