Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan araç takla attı: 3 Yaralı

Virajı alamayan araç takla attı: 3 Yaralı

4 saat önce

Kayseri'de virajı alamayan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Virajı alamayan araç takla attı: 3 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de virajı alamayan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Hasan Tahsin Bulvarında meydana gelen trafik kazasında G.A. yönetimindeki 38 PY 751 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi virajı alamayarak takla attı. Kazada şoför ile beraber araç içerisinde bulunan F.K ve Ö.K yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:02 Kaynak: İHA
Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
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