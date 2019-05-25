Virajı alamayan araç takla attı: 3 Yaralı
4 saat önce
Kayseri'de virajı alamayan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:02 Kaynak: İHA
'de virajı alamayan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi
ilçesinde bulunan Hasan Tahsin
Bulvarında meydana gelen trafik kazasında G.A. yönetimindeki 38 PY 751 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi virajı alamayarak takla attı. Kazada şoför ile beraber araç içerisinde bulunan F.K ve Ö.K yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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