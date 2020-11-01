Virajı alamayan bakır yüklü tır devrildi - Son Dakika

Virajı alamayan bakır yüklü tır devrildi
01.11.2020 14:21
Virajı alamayan bakır yüklü tır devrildi Erzincan'da viraja kontrolsüz giren bakır yüklü tır, rüzgarında etkisiyle devrildi.
Virajı alamayan bakır yüklü tır devrildi
ERZİNCAN - Erzincan'da viraja kontrolsüz giren bakır yüklü tır, rüzgarında etkisiyle devrildi.
Kaza, Erzincan'ın Tercan ilçesi Erzurum il sınırına yakın bir mesafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum istikametinden bakır yüklü 37 AA 468 dorse plakalı tırla seyir halindeki sürücü, saatte hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarında etkisiyle virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan devrilen tırın içerisinden sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza sonrası jandarma ve trafik polisleri yol güvenliğini sağlayarak tırın çekiciyle düzeltilmesini sağladı.
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