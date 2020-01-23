Virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

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Virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi
6 saat önce
Bağcılar'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:50 Kaynak: AA
Bağcılar'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi.
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