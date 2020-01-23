Virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi (2) - Son Dakika

Bağcılar'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametindeki yan yolda 34 KF 6145 beton mikseri 34 TD 8962 otomobille çarpıştı.

Kazada yan yatan beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücünün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle yan yoldaki trafikte yoğunluk oluştu.