Virajı alamayan hafif ticari araç, orta refüje çarparak durabildi - Son Dakika

Virajı alamayan hafif ticari araç, orta refüje çarparak durabildi

Virajı alamayan hafif ticari araç, orta refüje çarparak durabildi Bilecik'te seyir halinde virajı alamayan hafif ticari araç, önce yol kenarında bulunan su kanalına ardından orta refüje, son olarak yine su kanalına çarparak durabildi.

Virajı alamayan hafif ticari araç, orta refüje çarparak durabildi

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BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde virajı alamayan hafif ticari araç, önce yol kenarında bulunan su kanalına ardından orta refüje, son olarak yine su kanalına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Akasya mevkinde meydana geldi. Bilecik'ten İstasyon istikametine seyir halinde olan 11 AR 068 plakalı hafif ticari araç sürücü Bilal Yüksel, Akasya mevkine geldiğinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden araç ilk olarak yol kenarında bulunan su kanalına ardından orta refüje, son olarak yine su kanalına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Bilal Yüksel yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstasyon istikametine tek şeritten verilen yol çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının adından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Virajı alamayan hafif ticari araç, orta refüje çarparak durabildi - Son Dakika
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