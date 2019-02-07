Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayan Hafriyat Kamyonu, Dere Yatağına Uçtu

Virajı Alamayan Hafriyat Kamyonu, Dere Yatağına Uçtu

2 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayan hafriyat kamyonu dere yatağına uçtu.

Virajı Alamayan Hafriyat Kamyonu, Dere Yatağına Uçtu, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayan hafriyat kamyonu dere yatağına uçtu.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Eski İstanbul Yolu kaşıkçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gebze istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 SD 423 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak dere yatağına uçtu. Kazada yaralanan olmazken, hafriyat kamyonunda maddi hasar oluştu.

Kaza yapan hafriyat kamyonu çekici yardımı ile kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:03 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon, İstanbul'dan Ayrıldı İstanbul - Atalay Filiz'in Cezai Ehliyeti Tam Çıktı

Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 19:04:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayan Hafriyat Kamyonu, Dere Yatağına Uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]