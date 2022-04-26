Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi, bir kişi yaralandı

26.04.2022 12:34
Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi, bir kişi yaralandı

Büyükçekmece'de virajı alamayan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de virajı alamayan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay yeri havadan görüntülendi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çatalca Gişeleri Ahmediye mevkii Çatalca istikametinde meydana geldi. M.E.K hakimiyetindeki 34 KS 2479 plakalı hafriyat yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazadan dolayı Çatalca gişeleri, çatalca istikametinde yol trafiğe kapatılırken, olay yeri drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu devrildi Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu devrildi Büyükçekmece'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı Büyükçekmece'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Büyükçekmece, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi, bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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