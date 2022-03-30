Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü

30.03.2022 15:14
Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü

Sarıyer'de asfalt yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayınca bariyerlere çarparak devrildi.

Sarıyer'de asfalt yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayınca bariyerlere çarparak devrildi. Kazada şoför ağır yaralanırken, trafik ise durma noktasına geldi. Kaza yapan hafriyat kamyonu ve trafikte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Olay, Sarıyer Hacıosman bayırında saat 14.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahsun Dağ yönetimindeki 34 LR 4580 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonu, Hacıosman tarafından tünele doğru viraja girince kontrolden çıktı. Hızlı geldiği iddia edilen hafriyat kamyonu virajı alamayınca köprü üzerindeki bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada kamyon şoförü Mahsun Dağ ağır yaralanırken, kamyondaki yükler ise yola döküldü. Mahsun Dağ'nın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu köprü ve alt yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan hafriyat kamyonu ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü
Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü
Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü
Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü
Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü
Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü
Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü

YORUMLAR
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Sarıyer, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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