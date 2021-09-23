Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı - Son Dakika

Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı

Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı İki sürücü yaralandı, yolcular yaya olarak yolan devam etti Sarıyer'de yağış sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT otobüsü iki araca çarptı.

Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı İki sürücü yaralandı, yolcular yaya olarak yolan devam etti İSTANBUL - Sarıyer'de yağış sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT otobüsü iki araca çarptı. Kaza sonucu iki kişi yaralanırken, yolcular yaya olarak yoluna devam etti. Olay, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde giden 34 JN 9921 plakalı İETT Otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayıp karşı taraftan gelen 34 PE 3224 plakalı araca çarpıp ardından 34 EAE 551 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Otobüs içinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kaza sonrası Otobüsün içindeki yolcular durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan araç sürücüleri hastaneye kaldırıldı. Otobüsün içindeki yolcular yaya olarak yoluna devam ederken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kullanılmayan hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. HZE-

Son Dakika

Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt

Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor

Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var

Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik

İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı

Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi

Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı