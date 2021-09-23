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Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı - Son Dakika

Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı

23.09.2021 11:36

Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı İki sürücü yaralandı, yolcular yaya olarak yolan devam etti Sarıyer'de yağış sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT otobüsü iki araca çarptı.

Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı

İki sürücü yaralandı, yolcular yaya olarak yolan devam etti

İSTANBUL - Sarıyer'de yağış sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT otobüsü iki araca çarptı. Kaza sonucu iki kişi yaralanırken, yolcular yaya olarak yoluna devam etti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde giden 34 JN 9921 plakalı İETT Otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayıp karşı taraftan gelen 34 PE 3224 plakalı araca çarpıp ardından 34 EAE 551 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Otobüs içinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Kaza sonrası Otobüsün içindeki yolcular durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan araç sürücüleri hastaneye kaldırıldı. Otobüsün içindeki yolcular yaya olarak yoluna devam ederken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kullanılmayan hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

HZE-

Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı
Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı
Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı
Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı

Sarıyer, Tragger, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı - Son Dakika
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