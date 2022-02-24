Virajı alamayan İETT otobüsü otomobile çarptı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Virajı alamayan İETT otobüsü otomobile çarptı: O anlar kamerada

24.02.2022 09:43
Virajı alamayan İETT otobüsü otomobile çarptı: O anlar kamerada

Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT otobüsü, otomobile çarptı.

Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT otobüsü, otomobile çarptı. O anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Sarıyer'de geçtiğimiz günlerde, İETT otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak bir otomobile çarptı. Karşı taraftan gelen otomobilin yaptığı manevra sayesinde büyük bir facia önlenerek kaza hafif atlatıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

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Sarıyer, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan İETT otobüsü otomobile çarptı: O anlar kamerada - Son Dakika


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