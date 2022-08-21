Olay, İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tanju K. (53) idaresindeki 41 AHF 484 plakalı Mercedes marka kamyon, sürücünün virajı alamaması neticesinde yol kenarında devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon içinde sıkışan Tanju K., itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon ise çekici yardımıyla yol kenarından kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Mercedes, Çayırköy, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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