Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı

21.08.2022 16:53
Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayan kamyon yol kenarında devrildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayan kamyon yol kenarında devrildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tanju K. (53) idaresindeki 41 AHF 484 plakalı Mercedes marka kamyon, sürücünün virajı alamaması neticesinde yol kenarında devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon içinde sıkışan Tanju K., itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon ise çekici yardımıyla yol kenarından kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Mercedes, Çayırköy, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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