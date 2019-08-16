Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan kamyon yola devrildi
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Virajı alamayan kamyon yola devrildi

1 saat önce

Çanakkale'de virajı alamayan sürücünün kamyonu yola devrildi.

Virajı alamayan kamyon yola devrildi, System.String[]
Çanakkale'de virajı alamayan sürücünün kamyonu yola devrildi.
İzmir'den yüklediği kavunlarla Çanakkale'ye gelen Aziz Doğan idaresindeki 59 YF 645 plakalı kamyon, Çanakkale ile Erenköy arasındaki viyadükte virajı alamayıp savruldu.
Kontrolden çıkan kamyon bir trafik levhasına çarpıp yola devrildi, aracın kasasındaki kavunlar çevreye dağıldı.
Yoldan geçen diğer sürücüler, devrilen araçtaki Aziz Doğan'ı çıkararak durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kaza sonrası çevrede temizlik yapıldı.
Çanakkale, Erenköy, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:55 Kaynak: AA
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