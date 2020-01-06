Virajı alamayan kamyonet karşı yönden gelen otomobile çarpıştı; 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan kamyonet karşı yönden gelen otomobile çarpıştı; 2 yaralı - Son Dakika

Virajı alamayan kamyonet karşı yönden gelen otomobile çarpıştı; 2 yaralı

7 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yağış nedeniyle virajı alamayan kamyonetin karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Virajı alamayan kamyonet karşı yönden gelen otomobile çarpıştı; 2 yaralı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yağış nedeniyle virajı alamayan kamyonetin karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Nazilli- Bozdoğan karayolu Esenköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı anlamayan 09 FB 876 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek karşı yönden gelen 35 Y 3921 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan her iki aracın sürücüleri, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN

Bozdoğan, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu
Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? Dehşet saçtığı halde tahliye edilen çocuğun, hakim annesi, kendisine yöneltilen soruya cevap veremedi Kız arkadaşını sokak ortasında darp eden ve vatandaşların üzerine araç süren şahıs tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
17:48 Almanya'da polise bıçakla saldıran Türk öldürüldü - Son Dakika Haber
17:46 Mehmetçik Tel Abyad'da hasta çocuğu ziyaret etti - Son Dakika Haber
17:39 Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor? - Son Dakika Haber
17:37 Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile telefonda görüştü - Son Dakika Haber
17:36 Yola kaya düştü - Son Dakika Haber
17:18 Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı - Son Dakika Haber
17:04 ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:52:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Virajı alamayan kamyonet karşı yönden gelen otomobile çarpıştı; 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]