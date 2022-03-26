Virajı alamayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Virajı alamayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

26.03.2022 10:10
Virajı alamayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Sarıyer'de virajı almayan nakliye kamyoneti şarampole yuvarlandı.

Sarıyer'de virajı almayan nakliye kamyoneti şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 2 kişi ağır yaralanırken taşıdığı 124 adet akü kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliye aracına olan 34 JTC 36 plakalı kamyonet sürücüsü Ömer Ö.'nün virajı alamaması üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Tuğrul A. ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyonette bulunan 124 adet akü yola saçıldı.

Civarda oturan vatandaş ise "Burada sürekli böyle kazalar oluyor. Biz sesi duyduk hemen haber verdik. Baktım kamyon ters dönmüş düşmüş aşağıya. Bu bir sefer olmadı. Navigasyondan kaynaklı bir problem de var. Cadde adını girdiğinde burayı gösteriyor navigasyon. Yetkililere hep haber verdik ama bir çözüm olmadı" dedi. - İSTANBUL

Virajı alamayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Kamyonet, Sarıyer, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Virajı alamayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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