Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı

28.04.2022 10:52
Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajı alamayan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajı alamayan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Derecik-Şemdinli karayolu üzerindeki Öğrencik köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 EV 118 plakalı Ford Max markalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı virajı alamayarak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı
Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı
Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı

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Minibüs, Hakkari, Derecik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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